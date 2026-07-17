Батькам пояснили, які медичні довідки потрібні школярам перед 1 вересня

Перед початком нового навчального року українські школярі мають пройти обов'язковий профілактичний медичний огляд. Після нього сімейний лікар або педіатр видає необхідні документи для навчального закладу. Батькам варто подбати про оформлення медичних довідок заздалегідь, щоб уникнути черг напередодні 1 вересня.

У 2026 році школам необхідно надати дві медичні довідки:

форма №086/о — довідка про результати обов'язкового профілактичного медичного огляду;

форма №063/о — карта профілактичних щеплень.

Довідку оформлює педіатр або сімейний лікар після медичного огляду дитини. За потреби лікар може направити школяра на додаткові аналізи, консультації вузьких спеціалістів або вакцинацію.

У довідці зазначаються:

- персональні дані дитини;

- навчальний заклад і клас;

- результати медичного огляду;

- висновок про стан здоров'я;

- група для занять фізичною культурою;

- рекомендації лікаря.

У побуті цю довідку нерідко називають «довідкою Руф'є», однак це не зовсім правильно. Проба Руф'є є лише одним із тестів, який може проводитися під час профілактичного огляду для оцінки роботи серцево-судинної системи.

Форма №063/о містить інформацію про всі проведені дитині щеплення та ревакцинації, а також туберкулінові проби.

Якщо дитина отримала всі щеплення відповідно до Національного календаря вакцинації, у віці від 7 до 14 років нових планових щеплень зазвичай не проводять. Тому повторно оновлювати цю довідку щороку не потрібно. Водночас її можуть попросити надати у разі переходу до іншої школи або після проведення додаткової вакцинації.

Медична карта форми №026/о, яку раніше необхідно було приносити до школи, більше не є обов'язковою. Міністерство охорони здоров'я скасувало цю вимогу ще у 2018 році. Таке рішення пов'язане із захистом медичної таємниці. Відомості про стан здоров'я дитини повинні зберігатися лише у медичному закладі, а не в навчальному.

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