Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році

Підготовка однієї дитини до нового навчального року обійдеться батькам щонайменше у 10 тисяч гривень. Якщо купувати не найдешевші товари, загальні витрати на рюкзак, канцелярію, одяг та взуття можуть сягнути 15–20 тисяч гривень.

Однією з найбільших статей витрат залишається шкільний рюкзак. Бюджетну модель за акцією можна знайти приблизно за 600 гривень, тоді як середня ціна стартує від 1000 гривень. Рюкзаки з ортопедичною спинкою коштують від 3000 гривень. Ще близько 500 гривень доведеться витратити на сумку для змінного взуття. Ланчбокс і пляшка для води обійдуться щонайменше у 200 гривень.

Ціни на шкільне приладдя залежать від виробника та якості. Зошит на 12 аркушів коштує від 7 гривень, на 36 аркушів — від 15 гривень, а на 96 аркушів — від 49 гривень. Шкільний щоденник коштує приблизно 70–170 гривень. Комплект із десяти обкладинок для зошитів можна придбати від 60 гривень, а п’ять обкладинок для підручників — від 55 гривень.

Одна синя ручка коштує 12–40 гривень. Набір із 8–12 кольорових ручок обійдеться приблизно у 120–200 гривень. Набір із 12 кольорових олівців коштує від 72 гривень, а 24 олівці можуть обійтися приблизно у 200 гривень. Фломастери продають за ціною від 50 до 250 гривень. Гумка, точилка, лінійка та коректор коштують щонайменше по 15 гривень за кожну позицію. Пластилін обійдеться у 80–200 гривень, а кольоровий папір — у 80–400 гривень.

Якщо школа передбачає форму, на її придбання потрібно закласти від 1250 гривень. При цьому дитині може знадобитися два або навіть три комплекти. Сорочки, футболки та блузки коштують від 500 гривень. Штани або спідниця — приблизно 600–800 гривень. Спортивний костюм обійдеться у 1300–3000 гривень. Спортивне взуття коштує від 800 до 1700 гривень, а класичні туфлі — від 700 до 2300 гривень. До загального бюджету також додаються шкарпетки від 35 гривень та колготки від 70 гривень.

Якщо купувати лише найнеобхідніше та обирати найдешевші пропозиції, підготовка однієї дитини до школи коштуватиме близько 10 тисяч гривень. Якщо ж батьки обиратимуть якісніші або дорожчі товари, витрати можуть зрости до 15–20 тисяч гривень.

Батьки майбутніх першокласників також можуть скористатися державною виплатою «Пакунок школяра» у розмірі 5000 гривень. Її можна спрямувати на придбання необхідних речей для навчання.

Як повідомляло раніше ForUa, у застосунку "Дія" відновили прийом заявок на державну програму "Шкільний набір", у межах якої батьки майбутніх першокласників можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5000 гривень на підготовку дитини до навчального року.