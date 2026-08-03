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Британію накрила смертельна спека: майже 3 тисячі жертв за два тижні

Британію накрила смертельна спека: майже 3 тисячі жертв за два тижні

У Великій Британії кількість смертей, пов'язаних із аномальною спекою, цього року вже майже вдвічі перевищила показник за весь 2025 рік. Лише за дві хвилі високих температур у травні та червні зафіксували 2 877 таких випадків.  Про це повідомляє Sky News із посиланням на Агентство з питань медичної безпеки Великої Британії (UKHSA).

За попередніми оцінками відомства, під час хвилі спеки, що тривала з 24 по 27 травня, зі спекотною погодою пов'язують 753 смерті. Ще 2 124 випадки припадають на період з 21 по 28 червня, коли країну накрила друга хвиля екстремальної спеки. У UKHSA наголошують, що наведені дані поки є попередніми, однак вони вже свідчать про стрімке зростання смертності через високі температури.

За оцінками фахівців, цьогорічний показник наближається до антирекорду 2022 року, коли Велика Британія пережила одну з найсильніших хвиль спеки за всю історію спостережень.

Як повідомляло раніше ForUa, під час нещодавньої спеки в країнах Західної Європи було зафіксовано близько 10 тисяч випадків надмірної смертності, а найвищий рівень смертності від високих температур зафіксували у Бельгії.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Європасмертністьспека
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