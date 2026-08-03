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Трамп анонсував нові переговори з Іраном

Трамп анонсував нові переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з Іраном.

"Ми ведемо з ними переговори. Вони розпочнуться сьогодні вдень. Це врятує багато життів", - сказав він.

За словами Трампа, союзники США вважають, що "угода укладена", і вона включатиме врегулювання питань щодо Ормузької протоки та іранської ядерної програми, повідомляє "Українська правда" .

Трамп додав, що зупинити удари по Ірану його просив сам Тегеран, а також влада Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару.

"Я хотів би укласти угоду. Мені не подобається вбивати людей", - сказав він.

Фото: Білий дім.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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