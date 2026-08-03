Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з Іраном.
"Ми ведемо з ними переговори. Вони розпочнуться сьогодні вдень. Це врятує багато життів", - сказав він.
За словами Трампа, союзники США вважають, що "угода укладена", і вона включатиме врегулювання питань щодо Ормузької протоки та іранської ядерної програми, повідомляє "Українська правда" .
Трамп додав, що зупинити удари по Ірану його просив сам Тегеран, а також влада Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару.
"Я хотів би укласти угоду. Мені не подобається вбивати людей", - сказав він.
Фото: Білий дім.Автор: Галина Роюк