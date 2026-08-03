Трамп продає інсайди за $100 тисяч

Президент США Дональд Трамп запустив платну підписку у своїй соцмережі Truth Social та пропонує ранній доступ до своїх публікацій, серед яких можуть бути ринкові інсайди.

"Інтерфейс програмування під назвою Truth API призначений для надання бізнесу прямого, ліцензованого потоку найбільш впливових на ринок публікацій платформи Truth у режимі реального часу", – заявив тимчасовий генеральний директор материнської компанії Кевін Макгерн.

Торгові фірми та інші платні передплатники тепер зможуть отримати доступ до публікацій Трампа та інших відомих акаунтів у Truth раніше, ніж інші користувачі – за плату до 100 тис. дол. на місяць, повідомляє The Guardian.

Подібні послуги є і в інших соцмережах. Водночас Truth Social виділяється тим, що її найвпливовішим користувачем є Трамп, який також має найбільше акцій її материнської компанії, що торгується на публічному ринку, а це означає, що президент США може особисто отримати вигоду від цієї послуги.

Обліковий запис Трампа має близько 13 мільйонів підписників. Він часто використовує його, щоб оголосити про важливі політичні рішення, перш ніж ухвалювати їх офіційно.

Прикладами є публікації, пов'язані з тарифами та війною в Ірані.

Це означає, що передплатники зможуть дізнаватися про певні рішення президента США раніше за інших та ухвалювати власні бізнес-рішення на їхній основі.

Критики стверджують, що сервіс є явним доказом маніпуляцій ринком та інсайдерської торгівлі.

Сенатори-демократи Адам Шифф та Елізабет Воррен вже звернулися до Комісії з цінних паперів та бірж США з проханням розглянути законність цього сервісу.

Фото: Білий дім.