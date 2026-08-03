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Хакери атакували Ліхтенштейн

Хакери атакували Ліхтенштейн

Хакери атакували спеціальний реєстр, створений для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"Згідно з попередніми висновками, невідомий зловмисник отримав несанкціонований цифровий доступ до Реєстру бенефіціарних власників юридичних осіб (VwbP) у ніч на 30 липня", – заявили в уряді країни.

Цей реєстр – це база даних, що містить імена та інші відомості про фактичних власників компаній, фондів і трастів. Хакери викрали з нього дані приблизно 31 тисячі юросіб, повідомляє DW.

Уряд створив групу для розслідування інциденту.

Фото: A.Savin.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

кібератакахакериЛіхтенштейн
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