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Суспiльство

Погода 3 серпня: спека до +38 і грози

Погода 3 серпня: спека до +38 і грози

Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода, однак у частині регіонів можливі короткочасні дощі з грозами. Найвищі температури прогнозують на півдні та південному заході країни.

За прогнозом синоптиків, упродовж дня переважатиме мінлива хмарність. Без опадів буде майже на всій території країни, лише у більшості західних і північних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +30…+34 градуси, а в більшості південних та південно-західних областей місцями очікується сильна спека до +35…+38 градусів.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

У столиці вдень повітря прогріється до +32…+34 градусів, по області температура становитиме +30…+34 градуси.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекапогода в Києвіпогода 3 серпня
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