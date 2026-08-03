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В Італії в ДТП за участю туристичного автобуса загинули 6 людей

В Італії в ДТП за участю туристичного автобуса загинули 6 людей

Трагедія сталася на автомагістралі Рієті-Терні, на кордоні між Лаціо та Умбрією: автобус зіткнувся лоб у лоб з фургоном, що рухався в протилежному напрямку.

У зіткненні, яке сталося між розв’язками "Коллі-суль-Веліно" та "П’єділуко", також брали участь три легкові автомобілі, яким не вдалося уникнути зіткнення. Один з автомобілів перекинувся, повідомляє Rai News.

Четверо жертв перебували в автобусі, що здійснював трансфер до водоспаду Марморе: двоє водіїв та двоє пасажирів. Інші двоє були в фургоні – це туристи, які поверталися з екскурсії по околицях Терні. Троє людей із серйозними травмами (один із яких пізніше помер) були доставлені санітарним літаком і госпіталізовані до лікарні Терні у критичному стані, а ще одного – до лікарні "Джемеллі" в Римі.

Решту 24 осіб (у тому числі дитину) було доставлено до лікарень у Рієті, Терні та Фоліньйо за кодами "жовтий" та "зелений".

Триває розслідування з метою встановлення осіб загиблих. Окрім медичної допомоги постраждалим, тим учасникам події, які не зазнали травм, було надано психологічну підтримку.

Розслідування доручено дорожній поліції Терні за підтримки дорожньої поліції Рієті. Черговий прокурор з прокуратури Терні прибув на місце події і, виходячи з попередніх результатів розслідування, може порушити справу за статтею "вбивство з використанням транспортного засобу" або "ненавмисне вбивство кількох осіб".

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДТПавтобусІталія
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