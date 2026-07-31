На тлі загроз з боку РФ НАТО може розмістити додаткову ядерну зброю в Європі – ЗМІ

НАТО на тлі загроз з боку Росії опрацьовує плани розширення ядерного стримування в Європі, серед можливих варіантів розглядається розміщення додаткових американських ядерних боєприпасів. Про це повідомляє Die Zeit із посиланням на DPA.

"НАТО з огляду на загрози з боку Росії працює над планами розширення ядерного стримування в Європі. За інформацією dpa, одним із варіантів є також розміщення додаткової американської ядерної зброї", - йдеться в публікації.

За оцінками фахівців експертної групи The Bulletin, Сполучені Штати могли вже перемістити модернізовані авіаційні бомби B61-12 на базу Лейкенгіт у Великій Британії. У разі погіршення безпекової ситуації як потенційні місця розміщення можуть також розглядатися Польща, Фінляндія та Литва.

Зазначається, що йдеться передусім про нестратегічну ядерну зброю, призначену для застосування проти військ, аеродромів, портів, командних центрів та іншої військової інфраструктури противника. Такі боєприпаси зазвичай мають меншу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, та можуть доставлятися бойовою авіацією та ракетами меншої дальності.

За оцінками експертів, у Європі нині зберігається близько 100 американських бомб B61-12 на шести авіабазах у Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах і Туреччині. У Німеччині їх, ймовірно, розміщено на авіабазі Бюхель у землі Рейнланд-Пфальц.

У межах механізму ядерного обміну НАТО ці боєприпаси у разі потреби можуть застосовуватися також німецькими бойовими літаками. Наразі для цього призначені Tornado, у майбутньому їх мають замінити винищувачі F-35.

Генсек НАТО Марк Рютте у розмові з DPA не виключив можливості збільшення кількості американської ядерної зброї в Європі, але відмовився коментувати деталі через секретність консультацій.

"Там, де нам буде потрібно внести корективи, ми це зробимо. Ми повинні гарантувати, що ніхто не зможе атакувати нас ядерною зброєю без того, щоб ми мали можливість відповісти", - сказав Рютте.

У червні Група ядерного планування НАТО вперше майже за два десятиліття оприлюднила окрему заяву, у якій союзники зобов’язалися й надалі модернізувати ядерні спроможності Альянсу, посилювати можливості ядерного планування та адаптувати систему стримування.

Ініціативи Франції щодо посилення європейського ядерного компонента Рютте та опитані агентством експерти розглядають лише як доповнення, а не заміну американській ядерній парасольці. "Ядерна парасолька США залишається найвищою гарантією свободи й безпеки союзників", - заявив генсек НАТО.