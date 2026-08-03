У лавах ЗСУ выявили «крота» рф

Військова контррозвідка СБУ у взаємодії із Головнокомандувачем ЗСУ викрила у лавах ЗСУ ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).

Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки рашистів по Полтавщині, повідомляє СБУ.

Пріоритетною «ціллю» для коригувальника ворог визначив місцеві автозаправні станції. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.



Наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини.



У поле зору російського гру фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.



Після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити ворогу актуальні фото та геолокації місцевих АЗС.



Агент «злив» рашистам місце розташування своєї військової частини.



Співробітники СБУ затримали російського «крота» за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.