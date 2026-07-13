Через сильну спеку в Європі загинули понад 10 тисяч людей

Внаслідок рекодної спеки, яка охопила західну частину Європи наприкінці червня, загинуло понад 10 тисяч людей.

Переважна більшість померлих, а це понад 9 тисяч осіб, були віком 65 років та старші, повідомляє Reuters.

Як заявив Лассе Вестергорд, головний лікар Державного інституту сироваток Данії, де відбувається конференція EuroMOMO, така кількість смертей є незвичною у цю пору року.

"Така кількість смертей у цю пору року є незвичною. Це справді дуже високий показник. Важко пояснити такий високий рівень смертності чимось іншим, окрім екстремальної спеки", - сказав він.

За словами вчених, така спека була б практично неможливою без змін клімату, спричинених діяльністю людини. Через глобальне потепління такі хвилі спеки стають дедалі частішими та інтенсивнішими.

Проте дані, зібрані на основі національної статистики смертності 27 європейських країн, охоплюють смерті від усіх причин, а не лише пов'язані зі спекою. Вони стосуються тижня з 22 по 28 червня – періоду, коли хвиля спеки досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах.

Науковці зазначили, що не було жодних інших відомих вагомих чинників, таких як спалахи COVID-19, які могли б пояснити різке зростання кількості надлишкових смертей до 10 650 за той тиждень.

EuroMOMO не публікує дані про високу смертність щодо окремих країн, проте за статистикою мережі, Франція та Бельгія були єдиними двома країнами в Європі, де в останній тиждень червня було зафіксовано "дуже високу" надмірну смертність.

Згідно з даними бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano, надмірна смертність у Бельгії була найвищою за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року, за час будь-якої хвилі спеки.

Фото: zn.ua.