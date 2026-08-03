Зеленський призначив Клименка секретарем РНБО, а Умєрова - очільником СЗР

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові призначення у сфері національної безпеки. Новим секретарем Ради національної безпеки і оборони став Ігор Клименко, а Службу зовнішньої розвідки України очолив Рустем Умєров.

Про це глава держави повідомив під час наради послів України в Києві. Відповідні кадрові рішення також закріплені указами президента №694/2026 та №695/2026.

Під час виступу Зеленський зазначив, що на новій посаді Рустем Умєров відповідатиме не лише за питання, пов’язані з Близьким Сходом, а й координуватиме дипломатичний напрям, оборонне співробітництво, переговори зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами, а також роботу, спрямовану на завершення війни.

Згодом президент підписав указ №695/2026, яким офіційно призначив Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Іншим указом — №694/2026 — Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Як відомо, Рустем Умєров раніше фігурував у публічному скандалі після оприлюднення аудіозаписів, на яких, за даними журналістів, співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч намагався вплинути на рішення тодішнього міністра оборони щодо постачання бронежилетів для ЗСУ.

За матеріалами розслідування, Міндіч просив сприяти прийняттю на баланс партії бронежилетів, які постачала пов'язана з ним компанія «Мілікон ЮА» («Фортеця захисту»). Водночас ці засоби захисту двічі не пройшли лабораторні випробування, оскільки не відповідали заявленому класу захисту, через що військові відмовилися їх приймати.

Після оприлюднення записів Умєров підтвердив, що зустрічався з Міндічем, однак наголосив, що контракт на постачання 10 тисяч бронежилетів зрештою був розірваний Державним оператором тилу через невідповідність продукції технічним вимогам, а бюджетні кошти за ним не виплачувалися.

Пресслужба Умєрова заявляла, що автентичність оприлюднених записів мають встановлювати правоохоронні органи. Публікація матеріалів спричинила значний суспільний і політичний резонанс, а у Верховній Раді порушували питання щодо необхідності заслухати тодішнього міністра оборони.