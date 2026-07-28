Якою буде погода в серпні, розповіли синоптики

Український гідрометеорологічний центр спростував інформацію, яка поширюється в мережі, про нібито прогноз температур у серпні від заморозків до +42°C. У відомстві пояснили, що ці цифри не є прогнозом погоди, а лише відображають абсолютні температурні рекорди, зафіксовані в Україні за всю історію метеорологічних спостережень.

Як зазначили синоптики, дані про +42°C та -0,6°C були неправильно інтерпретовані після публікації кліматичної характеристики серпня. Насправді вони показують найвищу та найнижчу температуру, які будь-коли фіксувалися в останній місяць літа, а не очікувані погодні умови цього року. У Гідрометцентрі наголосили, що повідомлення про можливі коливання температури від морозу до понад 40 градусів тепла в серпні є недостовірними.

За переднім прогнозом, складеним на основі багаторічних спостережень, середня температура повітря у серпні становитиме +21…+25°C, а в гірських районах — +17…+19°C. Очікується, що в більшості регіонів ці показники будуть приблизно на 2 градуси вищими за кліматичну норму. Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму середня температура прогнозується близькою до звичних багаторічних значень.

Синоптики також нагадали, що середньомісячна температура не означає однакову погоду протягом усього місяця. Цей показник визначають як середнє значення всіх середньодобових температур за серпень, тому окремі дні можуть бути як значно теплішими, так і прохолоднішими.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.