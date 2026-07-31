Світовий футбол на межі розколу: 55 національних асоціацій готові відмовитися від чемпіонату світу

У європейському футболі назріває гучний конфлікт. Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) разом із 55 національними асоціаціями може бойкотувати чемпіонат світу, якщо президент Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно реалізує план із залучення приватних інвесторів до комерційної структури, пов'язаної з мундіалем.

Цього тижня представники країн-членів UEFA планували провести екстрену онлайн-нараду, щоб обговорити реакцію на ініціативу FIFA, повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела. У європейській футбольній спільноті незадоволені не лише самою ідеєю створення нової комерційної компанії, а й тим, що про неї стало відомо без попередніх консультацій. Джерела стверджують, що багато футбольних асоціацій дізналися про наміри FIFA вже після офіційного оголошення, що лише посилило напруженість у відносинах між двома організаціями.

Експерт зі спортивних фінансів Кіран Магуайр вважає, що UEFA має достатньо важелів впливу, аби змусити FIFA переглянути свої плани. «Без європейських збірних чемпіонат світу втратить значну частину своєї цінності як для мовників, так і для спонсорів. У цьому сенсі FIFA нпотребує UEFA не менше, а можливо, навіть більше, ніж UEFA потребує FIFA», — зазначив він.

Причиною конфлікту став намір президента FIFA Джанні Інфантіно створити нову дочірню компанію FIFA Forward Enterprise із загальною оцінкою у 20 млрд доларів. План передбачає продаж понад 20% її акцій приватним інвесторам, що, за оцінками, дозволить залучити близько 4,2 млрд доларів. Саме ця ініціатива викликала різку реакцію з боку UEFA, де побоюються, що комерціалізація чемпіонату світу може суттєво змінити принципи управління одним із найпрестижніших футбольних турнірів.

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