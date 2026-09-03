Скандал із закупівлями боєприпасів для України коштував посади міністру оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір піти у відставку на тлі критики з боку Національного аудиторського управління та скандалу навколо оборонних закупівель, зокрема боєприпасів для України.

"Як міністр оборони я, звісно, маю визнати, що несу відповідальність за всю сферу, підпорядковану моєму міністерству. І якщо ви зараз чекаєте на головну відповідь, то, безперечно, лідер повинен мати як мужність, так і гідність, щоб взяти на себе відповідальність як політичний обов'язок, навіть коли немає особистої вини. Я візьму на себе цю відповідальність, і прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони", – сказав він.

Певкур заявив, що висновки державного аудиту щодо діяльності Сил оборони та Державного центру оборонних інвестицій (RKIK) є достатньо серйозними для порушення питання політичної відповідальності, повідомляє ERR.

Він зазначив, що передасть посаду наступнику у час, зручний для очільника уряду, висловивши переконання у правильності своїх дій для посилення безпеки Естонії.

"Я роблю це з твердим переконанням, що ми ухвалили правильні рішення для зміцнення національної оборони. Естонія сьогодні захищена краще, ніж будь-коли раніше", – заявив він.

Заява про відставку пролунала після оприлюднення інформації про те, що Естонія намагалася придбати артилерійські снаряди для України та загалом виплатила 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям, які раніше не продали жодного боєприпасу.

Екскерівник RKIK Магнус-Вальдемар Саар заявив, що жодні важливі рішення не ухвалювалися без узгодження з керівництвом Міністерства оборони. За його словами, окрім міністра, про деталі контрактів були поінформовані колишній канцлер Кусті Сальм та чинний канцлер Каймо Кууск.

Певкур заявив, що він справді не читав контрактів, але підтвердив, що RKIK надав йому ці документи.

"Хоча міністр не рахує шкарпетки та боєприпаси і не веде переговорів щодо контрактів, критика Національного аудиторського управління, яка насамперед стосується діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій, порушує питання політичної відповідальності. Тому я вважаю, що сьогодні правильно взяти на себе політичну відповідальність за весь оборонний сектор і передати естафету міністра оборони у час, зручний для прем'єр-міністра", - сказав він.

Фото: armyinform.com.ua.