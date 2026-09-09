Гурський Сергій Васильович: поїздки за кордон до «Музи» та пекельні побори

Чим би не займався Гурський Сергій Васильович — він завжди знайде такий зашквар, який перевершить попередній.

Українська морська галузь опинилася в центрі нового скандалу через заяви про можливі корупційні ризики та проблеми в роботі Адміністрації судноплавства. У центрі уваги — її очільник Сергій Гурський, повідомляє w-n.com.ua.

У чому суть скандалу з Сергієм Гурським

Підпорядкована Міністерству Адміністрація судноплавства вже тривалий час згадується у публікаціях ЗМІ у контексті заяв про можливі корупційні зловживання. У публічному просторі також лунають заяви про можливе зростання неофіційної вартості проходження процедур на Дунаї, збільшення платежів за оформлення сертифікатів та багаторічні проблеми у сфері дипломування моряків.

Крім цього, за словами народної депутатки Анни Скороход, під час службових поїздок Гурський нібито відвідував у Польщі жінку, яку депутатка називає його «Музою». У зв’язку з цим депутатка повідомила, що скерує відповідне депутатське звернення до міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Чому Гурський досі залишається на посаді Попри суспільний резонанс і депутатські звернення, керівник Адміністрації судноплавства продовжує працювати без помітних кадрових чи управлінських наслідків. Водночас, за наявною інформацією, термін його перебування на посаді продовжили ще на три місяці, попри озвучені зауваження та критику, зокрема й від прем’єр-міністра Сергія Корецького. Відсутність помітної реакції Міністерства на ці заяви також може викликати запитання щодо подальших дій відомства.

В умовах, коли лунають звинувачення щодо роботи Адміністрації судноплавства, відсутність публічної реакції міністерства може викликати додаткові запитання щодо його позиції. Що вимагають від Міністерства За словами Скороход, якщо Міністерство інфраструктури не реагує на сигнали про можливі зловживання, не проводить аудит роботи Адміністрації судноплавства і не ухвалює кадрових рішень, це, на її думку, може свідчити про політичну відповідальність відомства за ситуацію в морській галузі.

Нардепка наголошує, що морська галузь сьогодні потребує системних змін, прозорих правил роботи та політичної волі для припинення практик, про які відкрито говорить ринок. На її думку, одним із перших питань, на які має відповісти Міністерство, є те, чому Гурський досі очолює Адміністрацію судноплавства на тлі публічної критики та звинувачень щодо роботи установи. Скороход також говорить про протистояння між, як вона висловилася, вкоріненою на місцях системою «господарів портів», яка чинить опір змінам, та запитом бізнесу на прозорість, який, на її думку, мав би уособлювати новий профільний міністр.

Раніше Анна Скороход також порушувала питання щодо ситуації в Адміністрації судноплавства. Зокрема, депутатка заявляла про можливі проблеми з кадровими призначеннями та стверджувала, що в центрі уваги через ці питання опинилося керівництво установи — її очільник Сергій Гурський та голова Одеського управління Олександр Заборський.

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Цю інформацію повідомляє РБК-Україна, вивчаючи пости народної депутатки Анни Скороход та обставини в Адміністрації судноплавства.

Які факти відомі про можливі збори в морському секторі?

Морська логістика відіграє важливу роль в експорті України, особливо у транспортуванні сільськогосподарських товарів та інших вантажів. Однак, через військові дії, портова інфраструктура піддається атакам з боку Росії, що призводить до збільшення ризиків для функціонування цієї сфери.

На цьому тлі Скороход написала у Facebook про можливі корупційні проблеми.

«Чому внутрішні вороги руйнують нашу морську галузь? До мене щодня звертаються наші моряки, аграрії та підприємці. Вони в розпачі, адже банально не можуть вивезти своє зерно, відправити товар чи отримати критично важливі вантажі для економіки та фронту без сплати «мзди», — йдеться у заяві парламентарки.

Вона зазначила, що за шанс здійснити завантаження або розвантаження корабля без затримок у черзі можуть запросити до 10 000 доларів.

Вона також підкреслила, що це не лише окремі випадки, а може бути ознакою систематичної практики.

«На різні посади призначаються особи, які вимагають хабарі… У центрі конфлікту опинилося керівництво Адміністрації судноплавства — її голова Сергій Гурський та керівник Одеського управління Олександр Заборський,» — зазначила Скороход.

За словами депутатки, вона вважає, що проблема полягає не лише в окремих працівниках, а й у кадрових рішеннях, які приймаються в системі. Скороход також зазначила про можливу підтримку деяких посадовців з боку представників влади.

«Призначення Миколи Калашника на посаду міністра викликало сподівання на позитивні трансформації. Незважаючи на те, що нині існує безліч труднощів, пов’язаних з війною, справжньою проблемою є те, що на ключових позиціях залишаються ті ж самі люди, які звикли діяти за старими схемами,» — зазначила вона.

Таким чином, депутатка підняла питання про керівництво Адміністрації судноплавства.

Що стосується теперішнього очільника адміністрації Сергія Гурського, то, як зазначила Скороход, в даний момент відбувається розслідування, яке стосується ймовірних порушень у процесі державних закупівель.

Голова Одеської адміністрації судноплавства, Олександр Заборський, за її словами, є фігурантом справ, що розслідуються СБУ і ДБР, у зв’язку з можливим зловживанням своїм службовим становищем.

Скороход підкреслює, що Гурському було підтверджено успішне завершення випробувального терміну. На її думку, це може стати підставою для його продовження роботи на цій посаді, незважаючи на публічні звинувачення та запити від представників морської індустрії.

«Я підношу це питання до широкого обговорення і закликаю громаду уважно стежити за розвитком цієї ситуації. Застарілі практики та їхні творці повинні залишити Україну, щоб наша економіка могла успішно функціонувати в сучасних умовах», — зазначає Скороход у своєму дописі.

Стабільність морської логістики є критично важливою для України. Через порти здійснюється значна частина експортних операцій, і будь-які затримки чи непрозорі регуляції можуть призвести до збільшення витрат для підприємств.

Це питання стає особливо актуальним у часи війни, коли портова інфраструктура піддається російським ударам, а учасники ринку змушені діяти в умовах зростаючих ризиків безпеки та логістики.

Тому заяви про можливі побори та непрозорі кадрові рішення в морській галузі потребують належної реакції та перевірки. Якщо озвучені депутаткою факти підтвердяться, це може свідчити про системні проблеми, які впливають не лише на окремих учасників ринку, а й на конкурентоспроможність українського експорту.

Водночас остаточні висновки щодо конкретних посадовців і можливих правопорушень мають зробити правоохоронні органи та суд.