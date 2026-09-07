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Відставка не планується: Генпрокурор Кравченко заявив, що не писатиме заяву за власним бажанням

Відставка не планується: Генпрокурор Кравченко заявив, що не писатиме заяву за власним бажанням

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не планує писати заяву про відставку за власним бажанням на тлі скандалу, що виник після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген".

Про це сказав Кравченко під час спілкування з журналістами у понеділок, 7 вересня, повідомляє “Українська правда”.

Кравченко заявив, що не триматиметься за свою посаду та готовий піти у відставку, якщо відповідне рішення ухвалять Верховна Рада або президент. Водночас він зазначив, що не вважає за необхідне самостійно подавати заяву про звільнення.

«Я не відчуваю, що маю це робити. Є процедура: Верховна Рада може проголосувати, президент може ініціювати цю відставку. Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся.

Але і друга річ – це колектив. Я без колективу нічого зробити не можу. Якщо весь колектив вирішить, що я маю подати у відставку, то я теж це зроблю», — сказав Кравченко.

Генпрокурор також повідомив, що у вівторок його викликали на засідання правоохоронного комітету Верховної Ради. Після засідання Кравченко планує поспілкуватися з журналістами.

Крім того, за його словами, у нього запланована зустріч із президентом.

Як повідомляв ForUA, раніше в Офісі Генпрокурора заявили, що підтримують розслідування щодо можливого «кришування» шахрайських кол-центрів. Водночас там поставили під сумнів законність доступу детективів НАБУ до матеріалів інших кримінальних проваджень.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

корупціяскандалРуслан КравченкоОфіс Генпрокурора
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