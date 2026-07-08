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Спорт

ФІФА розгляне повернення російських команд на турніри, – Sky News

ФІФА розгляне повернення російських команд на турніри, – Sky News

ФІФА обговорить скасування заборони на участь російських команд після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів із рф. Про це пише Sky News із посиланням на коментар від ФІФА.

«ФІФА поінформовано про рішення МОК тимчасово скасувати дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії. ФІФА проаналізує це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами», — повідомила Міжнародна федерація футболу в коментарі виданню.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію відсторонили від участі у відбіркових турнірах до чемпіонатів світу з футболу серед чоловіків 2022 та 2026 років, а також до чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023 року.

Однак у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив Sky News, що «ми мусимо» розглянути питання про відновлення участі російських команд.

«Ця заборона нічого не дала, вона лише посилила розчарування та ненависть», — казав він.

Раніше Євросоюз висловив свою офіційну позицію щодо резонансних заяв керівництва ФІФА про можливе зняття обмежень з російських команд. Брюссель наголосив, що агресія Росії проти України триває, а отже, будь-яка нормалізація відносин з агресором у спортивній сфері є передчасною та має враховувати безпекові ризики й повагу до європейських цінностей.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболФІФАНовини спортуантиросійські санкції
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