Запаси Patriot у США падають до небезпечного рівня

Сполучені Штати витратили близько двох третин запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot від початку війни проти Ірану. Скорочення запасів може створити додаткові ризики для американської та союзницької оборони у разі нових масштабних ракетних загроз, повідомляє CNN із посиланням на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінками аналітиків CSIS, на початку конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном наприкінці лютого цього року американські війська мали приблизно 2330 ракет для комплексів Patriot. Також у розпорядженні армії перебувало близько 452 ракет для системи протиракетної оборони THAAD. Однак уже до 8 квітня, коли США та Іран оголосили про двотижневе припинення вогню, запаси суттєво скоротилися. Кількість ракет Patriot зменшилася приблизно до 1030 одиниць, а запасів THAAD залишилося від 232 до 262 ракет.

За останніми оцінками CSIS, оприлюдненими 27 липня, американська армія мала від 759 до 827 ракет-перехоплювачів Patriot і від 234 до 278 ракет THAAD. Запаси скорочуються, а альтернатив майже немає.

CNN зазначає, що такі показники демонструють значне зменшення довоєнних запасів США. Системи Patriot і THAAD залишаються основними засобами американської армії для перехоплення балістичних ракет, а кожен такий перехоплювач коштує мільйони доларів.

У CSIS попереджають: подальше скорочення запасів може змусити США та їхніх партнерів ухвалювати складніші рішення щодо того, які ракети перехоплювати, а які загрози залишати без відповіді. "Для протиракетної оборони від балістичних ракет немає гідних альтернатив системам Patriot та THAAD", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснюють, що кораблі з ракетами Standard, які також можуть боротися з балістичними загрозами, часто перебувають занадто далеко, щоб швидко реагувати на всі атаки.

Головний автор звіту CSIS, аналітик з питань оборони та колишній полковник морської піхоти США Марк Кансіан раніше заявляв CNN, що тривале протистояння з Іраном може призвести до небезпечного скорочення американських запасів ракет-перехоплювачів. За його словами, проблема полягає не лише у кількості використаних ракет, а й у швидкості їхнього виробництва. Відновлення запасів Patriot потребує часу, оскільки ці системи є складними та дорогими у виготовленні.

Таким чином, війна з Іраном не лише вплинула на ситуацію на Близькому Сході, а й поставила перед США питання щодо готовності до можливих майбутніх конфліктів, де ключову роль відіграватиме здатність захищатися від масованих ракетних атак.

Як повідомляло раніше ForUa, виробництва ракет Patriot в Україні доведеться чекати роками.