На Київщині підлітки скинули з сьомого поверху пакет із водою в дитячий візок із немовлям

У Васильківській громаді на Обухівщині двоє 14-річних хлопців скинули з вікна сьомого поверху пакет із водою, який влучив у дитячий візок із тримісячною дитиною. За словами правоохоронців, підлітки вирішили повторити побачене в соціальних мережах.

Про це повідомила поліція Київської області.

Інцидент стався 28 липня. До правоохоронців звернувся батько немовляти, який повідомив, що невідомі кинули з вікна багатоповерхового будинку пакет із водою. Унаслідок цього він потрапив у дитячий візок, де перебувала тримісячна дитина.

На місце події прибули поліціянти та медики. Подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що до інциденту причетні двоє 14-річних хлопців. Перебуваючи в гостях у знайомого, вони наповнили водою два прозорі пакети й викинули їх із вікна сьомого поверху, наслідуючи відео із соцмереж. Один із пакетів влучив у дитячий візок.

Медики оглянули немовля та разом із матір'ю доставили його до лікарні для додаткового обстеження.

За результатами перевірки поліціянти склали щодо матерів неповнолітніх адміністративні протоколи за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Матеріали передадуть до суду, який ухвалить подальше рішення.