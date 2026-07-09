Виробництва ракет Patriot в Україні доведеться чекати роками

Організація виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot в Україні стане складним і тривалим процесом. Головними викликами є технологічні обмеження, дефіцит комплектуючих і ризики безпеки, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, найсучасніші ракети-перехоплювачі PAC-3, вартість яких оцінюється приблизно у 5 мільйонів доларів за одиницю, нині виробляються лише у США та Японії. Це пов'язано зі складністю технології та жорстким контролем Вашингтона над критично важливими оборонними розробками.

Журналісти зазначають, що створення нового виробництва вимагатиме не лише значних інвестицій, а й спеціалізованого обладнання, підготовки персоналу та формування нового ланцюга постачання. При цьому вже наявні виробничі потужності працюють із високим навантаженням через зростання світового попиту на ракети для Patriot.

Експерти пояснюють, що виготовлення корпусу ракети не є найбільшою проблемою. Набагато складніше виробляти твердопаливні двигуни, малі рульові двигуни та високоточні системи наведення. Зокрема, системи наведення постачає лише компанія Boeing для виробничих ліній у США та Японії.

Ще одним серйозним викликом може стати безпека самого підприємства. На думку аналітиків, завод із виробництва ракет-перехоплювачів майже напевно стане однією з пріоритетних цілей для російських ударів. Саме тому деякі фахівці вважають, що розміщення такого виробництва в Польщі могло б бути безпечнішим варіантом.

Водночас компанія Lockheed Martin уже працює над збільшенням випуску ракет і планує до 2030 року потроїти обсяги виробництва. Проте, як зазначає старша наукова співробітниця Центру Стімсона Келлі Грієко, навіть у разі запуску виробництва в Україні ключовим викликом залишатиметься створення повноцінної мережі постачальників необхідних компонентів.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив про можливість передати Україні ліцензії на виробництво Patriot.