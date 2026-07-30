Ракети рашистів вдарили по житлових будинках: є загиблі та поранені в кількох областях

У ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію, балістичні та крилаті ракети. Під ударами опинилися Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Полтавська області. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки постраждалих, масштабні пожежі та руйнування житлової забудови, повідомили Повітряні сили ЗСУ, ДСНС та представники місцевої влади.

У Києві ворожі ракети влучили у двох районах. В Оболонському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови, а у Святошинському зайнявся гаражний кооператив. Станом на 2:55 було відомо про одного загиблого. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби.

У Київській області найбільше постраждав Броварський район. Поранення отримали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній та дві жінки. Трьох постраждалих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці. Також через атаку частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. Ліквідація наслідків триває.

Під ударом опинився і Львів. Унаслідок ракетної атаки пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського, виникли пожежі. Постраждали шестеро людей, п'ятьох із них госпіталізували. Через аварійно-рятувальні роботи вулицю Патона перекрили, а громадський транспорт тимчасово змінив маршрути.

Найтрагічніші наслідки зафіксували у передмісті Кривого Рогу. За даними місцевої влади, балістична ракета "Іскандер-М" влучила у приватний будинок, де мешкала багатодітна родина. Унаслідок удару загинули шестеро людей, серед них дві дівчинки віком 5 та 12 років. Ще восьмеро осіб отримали поранення, зокрема хлопчики 6 та 15 років. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може зрости.

Ще одна людина загинула в Полтавському районі. Внаслідок російської атаки також виникли пожежі у складських приміщеннях.

Наразі на всіх уражених локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація про наслідки масованої ракетної атаки уточнюється.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ за неповний липень випустила більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць.