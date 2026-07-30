﻿
Суспiльство

Начальник ТЦК обіцяв «вирішити питання» з мобілізацією за 500 літрів пального

Начальник ТЦК обіцяв «вирішити питання» з мобілізацією за 500 літрів пального

До начальника одного з відділів Одеського ТЦК звернувся заступник керівника критично важливого підприємства, аби з'ясувати процедуру сплати штрафу за чоловіка, який знаходиться в розшуку за ТЦК  і якого він хоче працевлаштувати до себе на підприємство.

Військовослужбовець запропонував "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизельного пального загальною вартістю майже 45 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.

У разі відмови передати винагороду посадовець погрожував військовозобов'язаному можливими наслідками, пов'язаними з мобілізацією.

Представник критично важливого підприємства звернувся до правоохоронців, після чого поліція та СБУ задокументували й припинили протиправні дії.

Посадовця затримали після того, як за його вказівкою талони на пальне отримав підлеглий, який, як стверджує слідство, не знав про наміри свого керівника.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили талони на пальне, мобільні телефони та ноутбук.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мобілізаціяполіціяОдеська областьТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня
Столиця 30.07.2026 06:26:24
На Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня
Читати
В Україні 30 липня без опадів, вдень до +33°
Суспiльство 30.07.2026 00:04:29
В Україні 30 липня без опадів, вдень до +33°
Читати
Національна спілка кінематографістів анонсувала показ у Києві кіномюзиклу «Гуцулка Ксеня»
Культура 29.07.2026 23:32:53
Національна спілка кінематографістів анонсувала показ у Києві кіномюзиклу «Гуцулка Ксеня»
Читати

Популярнi статтi