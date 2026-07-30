Начальник ТЦК обіцяв «вирішити питання» з мобілізацією за 500 літрів пального

До начальника одного з відділів Одеського ТЦК звернувся заступник керівника критично важливого підприємства, аби з'ясувати процедуру сплати штрафу за чоловіка, який знаходиться в розшуку за ТЦК і якого він хоче працевлаштувати до себе на підприємство.

Військовослужбовець запропонував "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизельного пального загальною вартістю майже 45 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.

У разі відмови передати винагороду посадовець погрожував військовозобов'язаному можливими наслідками, пов'язаними з мобілізацією.

Представник критично важливого підприємства звернувся до правоохоронців, після чого поліція та СБУ задокументували й припинили протиправні дії.

Посадовця затримали після того, як за його вказівкою талони на пальне отримав підлеглий, який, як стверджує слідство, не знав про наміри свого керівника.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили талони на пальне, мобільні телефони та ноутбук.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Нацполіція.