Плюс прагматизм, мінус емоції: як і чому пройшла нова зустріч Зеленського з Трампом

У Білому домі напередодні пройшла зустріч президентів Зеленського та Трампа. Це відбулося перед церемонією поховання сенатора Ліндсі Грема, який був близьким соратником глави Білого дому та другом України. Деталі - далі в матеріалі ForUA.

У вівторок, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася чергова зустріч президентів Зеленського і Трампа, яка тривала годину та п’ять хвилин. Зазначимо, що для Зеленського це була вже четверта зустріч в Білому домі, і десяте рандеву з Трампом за час його другого президентства. Слід зауважити, що мало хто з міжнародних лідерів так часто спілкувався з нинішнім господарем Овального кабінету за час його другої каденції, в тому числі через його непередбачуваність та надмірну емоційність.

Нинішні перемовини українського та американського лідерів були закритими і не передбачали участі преси ані перед їх стартом, ані постфактум.

Зрештою, Зеленський назвав розмову з Трампом хорошою, президент США також згодом написав у своїй соцмережі Truth Social, що «зустріч пройшла дуже добре».

«Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців та досягти миру», — написав у соцмережах президент України невдовзі після того, як залишив Білий дім. За словами глави держави, в Овальному кабінеті вони обговорили ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».

«Для мене велика честь зустрітися із президентом Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре!», - написав натомість американський лідер у ніч проти середи, 29 липня.

Слід зауважити, що незадовго до зустрічі агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що українські та американські офіційні особи обговорювали також ідею повітряного перемир’я з країною-агресоркою Росією, тобто припинення авіаударів обома сторонами. Ці пропозиції, за даними співрозмовників агентства, планується потім передати Москві. На офіційному рівні цей тематичний кейс не підтверджувала, але й не спростовувала жодна зі сторін.

«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес», – водночас розповів Зеленський. За його словами, наразі переговорні команди обох країн «узгоджують деталі подальшої комунікації».

Керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов, який у складі української делегації взяв участь у зустрічі в Білому домі, також зробив акцент на мирному треку. «Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях», - наголосив колишній очільник ГУР МОУ. Він також опублікував фото із зустрічі в Овальному кабінеті, на яких видно склад делегацій.

З українського боку склад учасників зустрічі виглядав наступним чином: керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, в.о. очільника МЗС Андрій Сибіга, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, посол України у США Ольга Стефанішина.

Аналізуючи склад української делегації, політолог Володимир Фесенко констатує: «Більшість учасників переговорів з нашого боку це офіційний склад української делегації, яка раніше брала участь в мирних переговорах в трьохсторонньому форматі (США-Росія-Україна). Це Буданов, Умеров, Кислиця і Арахамія. Щодо Арахамії, то, здається він вперше брав участь в переговорах саме в Білому домі. Те саме стосується і Буданова. Обидва зараз активно працюють на американському напрямі. Павло Паліса вже бував в Білому домі, і його добре (в усіх сенсах цього слова) запам’ятав Трамп. Тому він також виконує функцію позитивного талісмана в переговорах з Трампом. В зустрічі взяла участь і Ольга Стефанішина. Попри всі чутки і витоки вона продовжує працювати як посол України в США».

Говорячи ж про персональну американську збірну, експерт підкреслив наступне: «Судячи з оприлюднених фото, це

Марко Рубіо — державний секретар США, Скотт Бессент — міністр фінансів, Піт Гегсет — міністр оборони, генерал Ден Кейн (голова Об’єднаного комітету начальників штабів), Сьюзі Вайлз, керівник апарату Білого дому. За своїм статусом і впливом вона майже завжди присутня на найважливіших двосторонніх переговорах президента Трампа. Присутність Гегсета і, особливо, Кейна свідчить про обговорення військових питань. Хоча Гегсет дуже часто присутній на таких переговорах. Набагато більш цікаво те, кого не було на цих переговорах: віце-президента США Джей Ді Венса, Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Чому так сталося, висновків поки робити не буду. Цікавим є сам факт такої ситуації. Хоча тема мирних переговорів обговорювалась на зустрічі Трампа і Зеленського. Також з’явилось повідомлення, що Віткофф і Кушнер протягом двох тижнів можуть відвідати Київ (Москву, до речі, також). Насправді, набагато більш важливо те, з чим, з якими «новими ідеями» вони приїдуть в столиці двох воюючих країн. Якщо приїдуть».

Провідні західні медіа, коментуючи нову зустріч української та американської делегацій на чолі з президентами, звертають увагу на те, як змінилася риторика Трампа відносно Зеленського.

Свою роль у покращенні ставлення Трампа до Зеленського та України загалом відіграла в тому числі і «м’яка сила», вважає The Wall Street Journal (WSJ). В даному контексті видання нагадує, що днями в Україні побувала близька до Трампа права інфлюенсерка Лора Лумер, яка несподівано змінила свою проросійську позицію на проукраїнську та пояснила це тим, що була введена в оману роспропагандою. Після поїздки вона, за її словами, кілька разів поспіль спілкувалася з Трампом та охарактеризувала Зеленського як «воєнного лідера» і «незамінного союзника».

«Ще одна важлива зустріч Трампа відбулася в Овальному кабінеті з українським боксером-чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком. Усик розповів Трампу, як його родина ховалася від російських обстрілів і покликав його в гості до України», - зазначає WSJ.

За словами джерел видання, знайомих із перебігом зустрічі, Усик кілька разів підкреслив у розмові з Трампом, що українці — сильні бійці та неодмінні переможці.

У результаті добре продуманого комплексного підходу Києва (вочевидь, мається на увазі офіційна дипломатія, так звана м’яка сила, фронтові позиції та удари України по об’єктам в РФ – Ред.), резюмує WSJ, наразі українські позиції у порівнянні з путінською Росією, виглядають «дуже добре і безхмарно». Однак, резюмує видання, Трамп відомий своєю мінливістю, а відтак важко спрогнозувати, куди вже завтра може подути «вітер» Білого дому в питанні російсько-української війни.