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США куплять ракеты для Patriot

США куплять ракеты для Patriot

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд. на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

За словами представників армії США, цей контракт перетворює попередню однорічну угоду на суму $4,7 млрд, укладену в квітні, на семирічний проєкт угоди, створюючи багаторічний план закупівель перехоплювачів на період з 2026 по 2032 фінансовий рік, повідомляє Reuters.

Переговірники Пентагону ⁠наполягають на тому, щоб підрядники діяли набагато швидше, а попередні угоди про виробництво, укладені на початку цього року, є центральним елементом ​зусиль щодо збільшення обсягів випуску ракет.

Адміністрація президента Дональда Трампа посилює тиск на оборонних підрядників, щоб ті надавали пріоритет виробництву, а не виплатам акціонерам. У січні Трамп підписав указ, спрямований на виявлення підрядників, які, на думку влади, недостатньо ефективно виконують державні контракти, продовжуючи при цьому розподіляти прибутки серед акціонерів.

Lockheed Martin заявила, що фінансування дозволить їй виконати обіцянку щодо потроєння виробничих потужностей PAC-3 MSE до кінця 2030 року та збільшити кількість робочих місць на своєму заводі в Камдені, штат Арканзас, на 50% – з 1 200 до приблизно 1 850.

Фото: Міноборони.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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