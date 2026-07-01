В Україні 30 липня без опадів, вдень до +33°

У четвер, 30 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

"30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тому опадів не чекаємо. На висотах в його передній частині до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків, що відчутніше буде вночі, а вдень у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься. Жвавий північно-західний вітер на сході та північному сході країни вдень посилюватиметься до 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та північному сході країни вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 19°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.

У Києві та області 30 липня невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень 25-27°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 23-28°.