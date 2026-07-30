Росія знищила родину Воронових: серед загиблих семеро дітей

Унаслідок прямого влучання російської балістичної ракети «Іскандер-М» у житловий будинок у селі Радушне поблизу Кривого Рогу загинули дев'ятеро членів багатодітної родини Воронових — батьки, шестеро дітей і онук. Родина виховувала десятьох дітей.

Про це повідомило місцеве видання «Перший Міський телеканал one.kr.ua».

За його даними, жертвами російського удару стали 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена. Разом із ними в будинку перебували їхні семеро дітей.

Загинули 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі, 15-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 12-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 10-річна Федеріка та 6-річна Емілія.

За інформацією видання, через силу вибуху та руйнування будинку деяких загиблих доведеться ідентифікувати за фрагментами тіл.

Під час атаки в оселі також перебував півторарічний онук подружжя — Артем, син їхнього найстаршого сина, який нині проходить службу у лавах Сил оборони України.

У родині залишилися старша донька та ще один син, які перебувають за кордоном, а також бабуся загиблих дітей.

У зв'язку з трагедією 31 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.