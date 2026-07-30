Після переговорів із Зеленським Трамп знову заговорив про припинення війни

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським знову закликав якнайшвидше завершити війну між Україною та Росією. За його словами, головним пріоритетом має стати припинення бойових дій і збереження людських життів, йдеться у заяві американського лідера, яку оприлюднив Білий дім у соцмережі X.

Трамп позитивно оцінив переговори із Зеленським, зазначивши, що зустріч пройшла добре. "Було добре. Послухайте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні. Тож це дуже просто", — сказав президент США.

Також Трамп заявив, що підтримує робочі відносини як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним. "Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, закінчити війну", — наголосив він.

Американський президент також заявив, що війна продовжує щомісяця забирати тисячі життів. За його словами, лише минулого місяця загинули близько 25 тисяч людей, підкресливши необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій.

Як повідомляло раніше ForUa, Сенат США зробив важливий крок до запровадження жорстких санкцій проти Росії, відомих як "пекельні санкції".