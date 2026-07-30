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Столиця

На Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня

На Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня

У Києві з 30 липня тимчасово обмежать рух транспорту однією з вулиць Оболонського району. Обмеження діятимуть понад місяць — до 1 вересня — через проведення ремонтних робіт.

Рух частково обмежать на вулиці Левка Лук’яненка — на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Зої Гайдай. Саме тут дорожники планують оновити асфальтобетонне покриття, повідомили в"Київавтодор"

Роботи виконуватимуть фахівці Оболонського шляхово-експлуатаційного управління. У комунальній корпорації зазначили, що тимчасові обмеження необхідні для проведення ремонту та закликали водіїв враховувати їх під час планування маршрутів.

Киянам і гостям столиці рекомендують заздалегідь обирати альтернативні шляхи пересування, щоб уникнути затримок у русі.

Як повідомляло раніше ForUa, ремонт залізничного кільця навколо столиці тривалістю майже два місяці завершено. Міст між станціями Почайна та Райдужний відкритий для руху за своїм графіком.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївобмеженняОболоньрух транспортуремонт доріг
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