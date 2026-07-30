У Львові після російського удару поранено 34 людини, тривають пошуково-рятувальні роботи

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову зросла до 34. Серед поранених — троє дітей, працівник ДСНС і поліцейський. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію, оскільки під завалами ще можуть залишатися люди.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Раніше Національна поліція інформувала про 33 постраждалих унаслідок ранкового обстрілу міста крилатими ракетами. Згодом Козицький уточнив, що кількість поранених збільшилася до 34.

За інформацією правоохоронців, серед постраждалих — діти віком 6, 13 і 15 років, а також працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій і співробітник поліції.

Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, два дитячі садки, школу та понад 20 багатоквартирних житлових будинків.

Рятувальники вже деблокували з-під завалів дев'ятьох людей. Водночас пошуково-рятувальні роботи тривають, адже, за попередніми даними, під уламками зруйнованих будівель ще можуть перебувати люди.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, поліціянти Львівської області та патрульна поліція. Правоохоронці допомагають евакуйовувати постраждалих, розбирати завали та документують наслідки російського удару як черговий воєнний злочин РФ.

Оновлено 17.05: Під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка.