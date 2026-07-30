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Війна

Україна вивела з ладу 30% нафтопереробки РФ

Україна вивела з ладу 30% нафтопереробки РФ

Українські удари вивели з ладу понад 30% фактичних і 45% номінальних нафтопереробних потужностей Росії, допомігши спричинити найгіршу паливну кризу в країні з часів розпаду СРСР.

Паливна криза змусила російську владу ввести обмеження на продаж майже в усіх регіонах країни, а на заправках утворилися довгі черги, повідомляє Financial Times.

Росія відновила частину потужностей, зокрема Омський НПЗ. Однак значна частина заводів досі не працює, через що забезпечувати пальним внутрішній ринок країни залишається дуже складно.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНПЗУкраїнавійнапаливо
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