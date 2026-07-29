"Флеш" попередив про нову загрозу: що відомо про російську "Бандероль"

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов оцінив нову російську ракету "Бандероль", яку війська РФ почали застосовувати під час атак. За його словами, новий боєприпас становить серйозну загрозу, хоча його бойова частина значно слабша за ракету "Іскандер".

У своєму Telegram-каналі "Флеш" опублікував зображення ракети "Бандероль" на ударному безпілотнику "Оріон». Він зазначив, що нова зброя є небезпечною, однак її бойова частина за потужністю більше нагадує дрон-камікадзе Shahed.

За даними відкритих джерел, "Бандероль" (S8000) поєднує характеристики баражуючого боєприпасу та малогабаритної крилатої ракети з реактивним двигуном. Заявлена дальність її польоту сягає 500 кілометрів, крейсерська швидкість становить близько 520–560 км/год, а максимальна — до 650 км/год. Ракета оснащена уламково-фугасною бойовою частиною вагою 114 кілограмів.

Особливістю "Бандеролі" називають високу маневровість. Вона здатна змінювати траєкторію на меншому радіусі, ніж більшість російських крилатих ракет, що може ускладнювати її перехоплення українською ППО під час масованих комбінованих атак.

Наразі основним носієм нової ракети вважається ударний безпілотник "Оріон", однак, за наявною інформацією, Росія також працює над можливістю запуску "Бандеролі" з наземних пускових установок і гелікоптерів.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ за неповний липень випустила більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць.