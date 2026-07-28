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Полiтика

У Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

У Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського напередодні похорону сенатора США Ліндсі Грема. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела Reuters, очікується, що Зеленський проведе коротку приватну зустріч із Трампом, імовірно, без присутності журналістів, перед церемонією прощання з Гремом, яка відбудеться у другій половині дня.

Як повідомляє «Укрінформ», у Білому домі вже розпочалася зустріч Зеленського та Трампа.

За словами президента України, серед пріоритетних тем переговорів – засоби захисту від балістичних ракет і стратегічна співпраця зі Сполученими Штатами.

Цей візит відкриває для Зеленського можливість зміцнити військову підтримку України в період, коли відносини між Києвом і Вашингтоном є найтеплішими за останні кілька місяців, уточнює Reuters.

Видання зазначає, що США поки не надали допомогу Україні, а смерть Грема позбавила Київ одного з найвпливовіших захисників його інтересів у Вашингтоні.

Очікується, що президенти також обговорять обіцянку Трампа, озвучену під час саміту НАТО, надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Після зустрічі в Білому домі Зеленський, як очікується, вирушить до Капітолія, де проведе зустріч із сенаторами.

Після цього президент України проведе зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

ForUA нагадує, 28 липня Зеленський прибув до США. Серед ключових питань переговорів – протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАВолодимир ЗеленськийТрамп Дональдзустріч президентів
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