Сили оборони завдали удару по одному з найбільших російських НПЗ

Сили оборони України завдали в ніч на 29 липня удару по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ в рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора.

"Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного (АР Крим). Об’єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів.

Завдано ураження радіолокаційній станції противника у районі Почепа (Брянська обл., РФ).

Українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Фото: Генштаб ЗСУ.