Іран хотів запустити балістичну ракету по одному з українських портів

Іран розглядав можливість нанесення удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судні, але інтенсивні дипломатичні зусилля на даний момент дозволили стабілізувати ситуацію.

Деякі особи, ознайомлені з даними розвідки, заявили, що очікували, що Іран випустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити символічне попередження, але завдати відносно невеликої шкоди, повідомляє The New York Times.

Інші чиновники зазначили, що ціллю, ймовірно, був один із чорноморських портів України.

Будь-яка ракета, запущена з Ірану в бік України, стане ескалацією конфлікту та може спровокувати розширення війни.

Іранські чиновники сподівалися, що конфлікт завершиться їхнім ударом у відповідь, а західні посадовці попередили, що важко передбачити, як на це відреагує Україна.

Фото: Х.