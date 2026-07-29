Усик оголосив про останній бій у кар'єрі

Олександр Усик підтвердив, що проведе ще один бій перед завершенням професійної кар'єри. Дворазовий абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі назвав цей поєдинок своїм "останнім танцем".

В інтерв'ю BBC Sport український боксер заявив, що не планує проводити ще кілька боїв, як припускали деякі журналісти. За його словами, йдеться лише про один фінальний вихід на ринг.

Усику 39 років, і він зазначив, що після завершення останнього бою подякує вболівальникам та залишить професійний бокс.

Раніше спортсмен звільнив усі свої чемпіонські пояси після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа. Усик пояснив, що зробив це, оскільки вже тричі ставав абсолютним чемпіоном світу і хоче дати можливість молодим бійцям поборотися за титули.

Водночас українець наголосив, що продовжує тренуватися та дотримуватися власного кар'єрного плану перед останнім поєдинком.

Як повідомляло раніше ForUa, після завершення кар’єри Усик планує зосередитися на сім’ї, розвитку спорту в Україні та підтримці молодих спортсменів.