Потужний землетрус в Японії: є руйнування та десятки постраждалих

В Японії стався землетрус магнітудою 7,1 бала на острові Кюсю, внаслідок чого є руйнування. Відомо щонайменше про 50 постраждалих. Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу становила 7,1 бала.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що її уряд створив цільову групу для збору інформації, оцінки можливих збитків та підготовки до рятувальних операцій.

Пізніше Такаїчі повідомила, що надійшли повідомлення про низку постраждалих, пошкодження доріг, мостів та будівель, а також про відключення електроенергії та пожежі.

Зокрема, близько 40 тис. будинків залишилися без електропостачання внаслідок землетрусу.

Крім цього, на станції Яцусіро потяг зійшов з рейок і впав на бік. А в замку Кумамото пошкоджено кам’яні стіни.

Священик синтоїстського храму в сусідньому місті Машікі Йодзо Кай розповів, що впали кілька кам’яних ліхтарів.

– Це нагадало мені землетрус у Кумамото (10 років тому), і я злякався, – сказав чиновник міської ради Міфуне Хірокі Сімода, який бачив, як черепиця дахів сусідніх будинків падала на землю.

Агентство з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих Японії заявило, що повідомлень про пошкодження основних громадських об’єктів та інфраструктури не надходило, хоча влада все ще оцінює масштаби збитків.

Співробітник з планування заходів щодо боротьби із землетрусами та цунамі JMA Шіндзі Кійомото повідомив, що землетрус спровокував активну сейсмічну активність у цьому районі. Він закликав жителів бути особливо обережними протягом наступних двох-трьох днів.

Японське управління ядерного регулювання заявило, що на трьох сусідніх атомних електростанціях не виявлено пошкоджень.

Рух швидкісних поїздів Сінкансен та приміських поїздів на Кюсю призупинено для перевірки безпеки, а злітно-посадкову смугу в аеропорту Асо Кумамото закрито. Міністерство оборони Японії заявило, що направило літаки в район для оцінки ситуації.

У 2016 році Кумамото постраждав від смертоносного землетрусу, внаслідок якого загинуло понад 50 людей, 1 800 дістали поранення, а десятки тисяч будинків були пошкоджені або зруйновані.