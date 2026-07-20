РФ за неповний липень випустила більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць

Росія у липні значно прискорила використання балістичних ракет, перевищивши темпи їхнього виробництва. За перші 19 днів місяця окупанти також витратили дві третини запланованого на весь рік виробництва ракет 3М22 "Циркон".

Станом на 19 липня Росія застосувала 107 балістичних ракет і 20 ракет 3М22 "Циркон". Для порівняння, протягом усього червня російська армія випустила 102 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, дві ракети Х-47М2 "Кинджал" та 15 "Цирконів", повідомляє «Мілітарний»,

За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, російська промисловість щомісяця виробляє близько 60 ракет 9М723 для комплексів "Іскандер-М" і приблизно 40 ракет РМ-48У, які запускаються із систем С-400. Таким чином, сукупний місячний обсяг виробництва становить близько 100 балістичних ракет, тоді як лише за неповний липень Росія вже використала більше.

Щодо ракет "Циркон", то, за оцінками української розвідки, у 2026 році Росія планує виготовити лише 30 одиниць. Водночас за перші 19 днів липня було застосовано вже 20 таких ракет, що становить близько двох третин від річного плану виробництва.

За інформацією ГУР, напередодні останніх масованих атак Росія мала понад 100 ракет "Іскандер-М", понад 400 ракет РМ-48У та понад 120 ракет "Циркон". Для порівняння, з грудня 2025 року запас ракет "Іскандер-М" оцінювався приблизно у 200 одиниць.

Аналітики припускають, що настільки інтенсивне використання накопичених запасів може свідчити про прагнення Росії максимально посилити масовані удари, використовуючи наявний арсенал, зокрема на тлі обмежених запасів протиракет у Сил оборони України. Водночас такі темпи застосування поступово скорочують російські резерви, які оборонна промисловість не встигає повністю відновлювати.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ помстилася окупантам за обстріли українських міст.