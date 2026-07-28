Сенатори США досягли угоди щодо законопроєкту, який посилює санкції проти РФ та Ірану

Група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій досягла угоди щодо законопроєкту, який посилює санкції проти Росії та Ірану.

Документ надає президенту Дональду Трампу нові повноваження для запровадження мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв і країн, що допомагають Москві обходити обмеження. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що цей законопроєкт розширить санкції проти Ірану та окремо посилить тиск на російський енергетичний сектор.

Зокрема, документ має дозволити президенту США застосовувати мита до п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також до п’яти держав, які сприяють Росії в обході енергетичних санкцій.

Президент США Дональд Трамп уже висловив підтримку ініціативі, яку раніше активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Процедурне голосування щодо законопроєкту запланували на кінець дня.

Як зазначають американські законодавці, документ має високі шанси на схвалення Сенатом уже цього тижня. Водночас він набуде чинності не раніше вересня, оскільки Палата представників уже пішла на серпневі канікули.

Законопроєкт також продовжує до 2031 року дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року, який мав втратити чинність цього року.

Окрім розширення санкційного режиму, документ передбачає можливість запровадження загального мита у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США.

Також президент зможе застосовувати додаткове 100-відсоткове мито до найбільших імпортерів російських енергоносіїв і країн, які закуповують російську нафту або природний газ чи допомагають Москві обходити санкції.

Водночас внесена в останній момент поправка обмежує дію цих нових тарифних повноважень п’ятьма роками.

Попри підтримку значної частини сенаторів, законопроєкт викликав дискусії у Конгресі.

Зокрема, окремі законодавці-демократи застерігають, що документ може стати юридичною підставою для ширшого застосування мит адміністрацією Дональда Трампа.

Крім того, нові обмеження можуть вплинути на торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які залишаються одними з найбільших покупців російської нафти та газу.

Раніше Білий дім уже запроваджував санкції проти російського енергетичного сектору, однак тимчасово пом’якшував окремі обмеження через ризики для світового нафтового ринку після загострення ситуації на Близькому Сході. Термін дії цих винятків завершився минулого місяця.

ForUA нагадує, що 10 липня сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що погодив із Білим домом версію законопроєкту щодо нових санкцій проти РФ.