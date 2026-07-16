Лондон прискорює секретну ракетну програму заради України та безпеки Європи - Bloomberg

Велика Британія прискорила реалізацію секретної програми зі створення нової балістичної ракети, яка в перспективі може надійти на озброєння України. Перші поставки очікуються наприкінці 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, Міністерство оборони Великої Британії вже уклало попередні контракти з кількома оборонними компаніями в межах програми Nightfall. Щоб скоротити терміни розробки, військове відомство спростило частину технічних вимог.

Очікується, що випробувальні пуски нової ракети відбудуться протягом найближчих 12 місяців. У разі успішних тестів компанії отримають контракти на серійне виробництво, а перші ракети можуть передати Україні вже наприкінці 2027 року.

Як зазначає Bloomberg, зазвичай розробка та прийняття на озброєння балістичних ракет займають понад десять років. Однак британський уряд прагне максимально скоротити цей процес з огляду на потреби України та погіршення безпекової ситуації в Європі.

За інформацією агентства, програма має дві стратегічні цілі: посилити обороноздатність України сучасними далекобійними засобами ураження та зміцнити військовий потенціал європейських союзників, зменшуючи їхню залежність від американського озброєння.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що Велика Британія працює над створенням дешевших далекобійних ракет для України без американських компонентів. Це дасть змогу використовувати їх без необхідності отримувати додаткові погодження від США.