Названо найдорожче місто для оренди житла в Україні

Вартість оренди житла в Україні продовжує зростати, однак темпи подорожчання суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород, тоді як найстрімкіше ціни за останні пів року зросли у Харкові.

За даними аналітиків ринку нерухомості за підсумками першого півріччя 2026 року, кількість активних пропозицій довгострокової оренди скоротилася на 5%, тоді як попит продовжує зростати. У середньому кількість відгуків на одне оголошення збільшилася на 30%, що свідчить про посилення конкуренції серед орендарів.

У результаті медіанна вартість оренди квартир по країні за шість місяців зросла на 15%. Найбільший стрибок зафіксували у Харкові, де оренда однокімнатних квартир подорожчала на 40%. Також суттєве зростання відбулося у Запоріжжі (+33%), Сумах (+27%), Одесі (+26%) та Тернополі (+22%). Водночас у Вінниці, Житомирі та Херсоні ціни майже не змінилися.

Дорожчає й оренда приватних будинків. За пів року кількість пропозицій зросла на 13%, однак попит також збільшився. Медіанна вартість оренди будинку в Україні піднялася на 29% і нині становить 45 тисяч гривень на місяць.

Найдорожче винаймати приватний будинок традиційно у Києві, де медіанна ціна перевищує 112 тисяч гривень на місяць. Найбільше ж вартість оренди будинків зросла у Харкові (+82%), Тернополі (+77%) та Дніпрі (+67%). Водночас у Миколаєві та Івано-Франківську зафіксовано здешевлення оренди.

Експерти прогнозують, що у другому півріччі різких змін на ринку не очікується. Водночас традиційний сезонний сплеск попиту у серпні-жовтні може призвести до нового підвищення вартості оренди у найбільш популярних містах.

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