Посадовця Держгеокадастру затримали під час передачі 30 тисяч доларів хабаря

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. За даними слідства, він намагався підкупити посадовця НАЗК, щоб отримати позитивні результати перевірки свого способу життя.

Про це повідомило ДБР.

За інформацією Бюро, посадовець запропонував співробітнику НАЗК 30 тисяч доларів за сприятливий висновок моніторингу його способу життя та пов'язаних із ним осіб. У такий спосіб він, за версією слідства, прагнув уникнути виявлення можливих порушень і юридичної відповідальності.

У ДБР зазначили, що моніторинг НАЗК було розпочато наприкінці 2025 року за ініціативою Бюро в межах окремого кримінального провадження.

За даними правоохоронців, у червні 2026 року керівник обласного управління Держгеокадастру почав наполегливо домагатися особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК. Під час зустрічі у Львові він запропонував йому хабар у розмірі 30 тисяч доларів, а суму неправомірної вигоди, щоб приховати зміст розмови, написав ручкою на серветці.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництво агентства. Це дозволило правоохоронцям задокументувати дії посадовця.

Згодом підозрюваний призначив ще одну зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі неправомірної вигоди.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.