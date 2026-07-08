Альянс визнав Росію довгостроковою загрозою та посилює оборонні інвестиції

Країни-члени НАТО підтвердили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Відповідне положення закріплене у підсумковій декларації саміту Альянсу, який відбувся в Анкарі.

У документі зазначається, що союзники виконуватимуть рішення, ухвалені на саміті в Гаазі, щоб протидіяти загрозам, які становлять Росія та міжнародний тероризм.

«З метою протистояння загрозі євроатлантичній безпеці і стабільності, яку становить Росія у довгостроковій перспективі, а також загрозі тероризму, що зберігається, держави-члени Альянсу забезпечують виконання зобов'язань Гаазького саміту у сфері оборони», — йдеться в декларації.

У НАТО також повідомили, що протягом 2025 року європейські союзники та Канада збільшили інвестиції в ключові оборонні потреби більш ніж на 139 млрд доларів.

За оцінкою Альянсу, ці кошти сприятимуть розвитку необхідних військових спроможностей, зміцненню оборонно-промислової бази та підвищенню стійкості держав-членів.

Крім того, на саміті в Анкарі союзники оголосили про нові оборонні закупівлі на суму 50 млрд доларів. Також країни НАТО зобов'язалися нарощувати спільні виробничі потужності та поглиблювати співпрацю з оборонною промисловістю для прискорення впровадження нових технологій.

У декларації наголошується, що Альянс і надалі працюватиме над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та розширюватиме партнерства для збільшення обсягів оборонного виробництва і розвитку військово-промислового співробітництва.