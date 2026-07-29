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Технології

Доба в повітрі: пасажирський лайнер подолав рекордну відстань

Доба в повітрі: пасажирський лайнер подолав рекордну відстань

Новий літак Airbus A350-1000ULR, створений для наддалеких пасажирських перельотів, успішно завершив випробувальний політ без посадки тривалістю понад 24 години. Лайнер подолав понад 23 тисячі кілометрів за маршрутом із Мельбурна (Австралія) до Тулузи (Франція). Під час польоту літак пролетів над Тихим океаном, територією США та Канади, перетнув Атлантику й прибув до Франції. Загальна тривалість польоту склала 24 години 24 хвилини.

За даними Flightradar24, за пересуванням літака в режимі реального часу стежили понад 3,5 мільйона людей. Цей рейс став одним із найбільш відстежуваних в історії сервісу.

Випробування проходять у межах проєкту Sunrise авіакомпанії Qantas, який передбачає запуск прямих рейсів між Австралією та Європою, а також Австралією та США без пересадок.

Airbus A350-1000ULR отримав додатковий паливний бак, що дозволяє збільшити дальність польоту приблизно на 1850 кілометрів. Літак розрахований лише на 238 пасажирів, що має забезпечити більше простору та комфорту під час багатогодинних перельотів.

Qantas вже замовила 12 таких лайнерів. Перший серійний літак австралійський перевізник планує отримати у квітні 2027 року, а запуск перших комерційних рейсів очікується у жовтні того ж року. Якщо проєкт буде реалізований, маршрут між Австралією та Великою Британією стане найдовшим регулярним пасажирським авіарейсом у світі.

Як повідомляло раніше ForUa, NASA готує першу в історії медичну евакуацію з МКС.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

літакполітAirbus A350-1000ULRпереліт
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