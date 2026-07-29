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ФСБ оголосила засновника Telegram в міжнародний розшук

ФСБ оголосила засновника Telegram в міжнародний розшук

ФСБ заявила про висунення засновнику Telegram Павлу Дурову обвинувачення у сприянні терористичній діяльності та оголошення його в міжнародний розшук.

Адміністрація месенджера не видаляє канали й боти, які, за версією російської сторони, використовуються для координації терактів і диверсій у РФ, повідомляє "Медуза".

ФСБ стверджує, що чат-бот знайомств "Дайвинчик/Leo" нібито використовувався українськими спецслужбами для вербування російських громадян.

Російський Слідчий комітет повідомив про відкриття кримінальних справ за низкою статей, пов’язаних із тероризмом і диверсіями.

Фото: соцмережі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяФСБтероризмTelegramДуров
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