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Війна

"Знищують усе": влада повідомила про різке загострення ситуації на Донеччині

"Знищують усе": влада повідомила про різке загострення ситуації на Донеччині

У Слов'янській громаді Донецької області, яка регулярно зазнає російських обстрілів, досі перебувають 37 893 цивільні жителі, серед яких близько 2,5 тисячі дітей. Обстановка в місті та навколишніх громадах залишається надзвичайно складною. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, найважча ситуація зараз спостерігається у Слов'янську та Краматорську. Російські війська майже щодня атакують міста керованими авіаційними бомбами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Філашкін зазначив, що після кожного обстрілу комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки руйнувань. За його словами, російські атаки пошкоджують житлові будинки, магазини, кафе, адміністративні будівлі та інші цивільні об'єкти.

Очільник Донецької ОВА вкотре звернувся до мешканців прифронтових громад із закликом не зволікати з виїздом та евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Як повідомляло раніше ForUa, армія РФ намагається відрізати Херсон від логістики мінуванням автошляхів.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

евакуаціяКраматорськобстрілиДонеччинаСлов’янськ
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