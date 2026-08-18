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Війна

РФ погрожує Британії через постачання Україні дронів

РФ погрожує Британії через постачання Україні дронів

Росія звинуватила Великобританію у навмисному прагненні до ескалації після того, як стало відомо, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

У посольстві РФ у Великій Британії заявили, що повідомлення про використання Україною британських безпілотників для ударів по російській території, підтверджують, що Лондон свідомо обирає ескалацію української кризи, водночас лицемірно заявляючи про прагнення до миру.

"Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить", – додали у заяві.

У відповідь представник британського Міністерства оборони заявив, що Великобританія стоїть "пліч-о-пліч" з Україною.

"Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії – як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників", – акцентував він.

За його словами, Велика Британія зобов’язалася надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна.

Фото: посольство РФ у Великій Британії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаВеликобританіядрони
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