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Надзвичайні події

На Київщині чоловік вчинив сексуальне насильство 7-річної дитини

На Київщині чоловік вчинив сексуальне насильство 7-річної дитини

На Бориспільщині 47-річного чоловіка підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 7-річної доньки його співмешканки. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це повідомляє поліція Київської області.

До поліції звернулася місцева жителька та повідомила, що її співмешканець вчинив сексуальне насильство щодо її 7-річної доньки.

Правоохоронці встановили, що чоловік залишався з дитиною наодинці без матері та неодноразово вчиняв щодо неї злочин упродовж червня–серпня цього року.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Переяславського відділу поліції Київщини за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у зґвалтуванні малолітньої, вчиненому повторно — за ч. 4, 6 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Фото: Поліція Київщини

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київська областькримінальні новинисексуальне насильство
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