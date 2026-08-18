США вважають, що прогрес у демілітаризації Гази може бути досягнутий протягом місяця

Представник президента США Джаред Кушнер заявив, що прогрес у демілітаризації Гази може бути досягнутий протягом місяця.

"Ми можемо побачити прогрес уже протягом 30 днів, сподіваємося, щодо початку вилучення частини зброї, а також, сподіваємося, заповнення деяких тунелів протягом наступних 60-90 днів", – сказав Кушнер за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном НетаньяГу.

За його словами, зустріч із Нетаньягу та його командою тривала майже чотири години. Сторони детально обговорили дорожню карту Ради миру, зокрема занепокоєння ізраїльської сторони та непорозуміння щодо плану: "Я думаю, що сьогодні у нас була дуже, дуже хороша зустріч. Ми провели з ним і його командою майже чотири години, розбираючи всі різні деталі".

Він повідомив, що деякі занепокоєння, висловлені ізраїльською стороною, вдалося вирішити. За словами Кушнера, сторони розібралися з непорозуміннями та дезінформацією, яка поширювалася щодо плану, повідомляє Fox News.

Він зазначив, що план не передбачає обмеження права Ізраїлю захищати себе у разі безпосередніх загроз.

Кушнер наголосив, що для досягнення прогресу необхідна співпраця обох сторін. За його словами, якщо ХАМАС добровільно передасть зброю та тунелі протягом наступних 60-90 днів, це означатиме усунення значної загрози безпеці Ізраїлю.

"А якщо вони зараз не виконають своїх зобов'язань, усі побачать, що вони не щирі у прагненні до миру. І тоді Ізраїль матиме набагато більшу підтримку з боку США та інших країн, щоб завершити роботу належним чином", – заявив Кушнер.

Він повідомив, що напередодні зустрічався з представниками ХАМАС. За словами Кушнера, під час зустрічі вони сказали все правильне, однак довіряти терористичній організації, яка скоїла ці жахливі звірства, дуже складно.

"Ми дамо їм шанс діяти, але це має ґрунтуватися на діях і конкретних кроках. І я сподіваюся, що це буде правдою", – сказав Кушнер.

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