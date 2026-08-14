Ситуація на Чернігівщині погіршується: РФ нарощує удари по цивільних новою зброєю

Російські війська збільшили кількість ударів по Чернігівській області та дедалі частіше атакують цивільну інфраструктуру. Окупанти також почали застосовувати новий тип озброєння — «Бандероль», а з прикордонних районів триває обов’язкова евакуація населення, повідомив начальник Головного управління Нацполіції Чернігівщини Володимир Тимошко.

За словами Тимошка, з 1 до 13 серпня російські війська 84 рази обстріляли Чернігівщину. Окупанти дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема об’єктах, пов’язаних із логістикою, автозаправних станціях та складських приміщеннях, де зберігаються продукти та інші товари. За словами очільника поліції, таким чином росіяни намагаються створити короткострокові перебої у транспортному сполученні та постачанні продуктів.

Від 1 до 13 серпня внаслідок російських атак на Чернігівщині постраждали 10 цивільних, серед них одна дитина.

За словами Тимошка, російські війська почали атакувати Чернігівщину «Бандеролями» з 1 серпня. Удари цим озброєнням уже фіксували у Чернігові та Прилуках. Особливістю «Бандеролі» він назвав те, що її наближення складно почути, а сам момент появи цілі може бути помітним лише безпосередньо перед ударом. За словами очільника поліції, бойове навантаження «Бандеролі» приблизно співмірне з «Геранню», однак через інші характеристики її застосування створює додаткові труднощі для населення та сил оборони.

Обов’язкову евакуацію з прикордонних населених пунктів Чернігівщини оголосили 1 липня. За перший місяць жителі 12 сіл подали понад 400 відмов від евакуації — це близько 30% мешканців цих населених пунктів. Водночас, за словами Тимошка, людина, яка спочатку відмовилася від евакуації, може змінити рішення пізніше. У такому разі поліція допоможе їй виїхати. Окремо він наголосив, що в разі безпосередньої загрози життю дитини передбачений механізм її примусової евакуації з небезпечної території. Наразі, за його словами, на Чернігівщині такий механізм не застосовують.

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